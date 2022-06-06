شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: المنتخب المصري قدم أداء متواضعا.. وافتقدنا أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم أداء متواضعا أمام غينيا ولا يستحق الفوز فى لقاء اليوم.

وقال كمونة، فى تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد فرق بين كيروش وإيهاب جلال من خلال ما شاهدته بالنسبة لأداء منتخب مصر ضد غينيا اليوم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "لدينا أزمة كبيرة في الخروج بالكرة من الخلف، ووجود أحمد حجازي مهم للغاية كنا نحتاجه في مواجهة غينيا".

يذكر أن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، أعرب عن رضاه بشكل عام عن مباراته الأولى مع المنتخب، مؤكدا أنه ما زال هناك الكثير.

وقال إيهاب جلال، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "أنا مشجع في الأساس وأحب مشاهدة الكرة الجميلة، وأتفق مع الجماهير في رغبتهم في مشاهدة كرة جميلة، ولكن تبقى النتيجة هي الأهم، وأسعى لتطوير شكل المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف إيهاب جلال: "اتحاد جدة أرسل خطابا يطلب فيه عدم مشاركة أحمد حجازي؛ لعدم جاهزيته، لكنه أصر على الحضور، وقررنا إخضاعه لبرنامج تأهيلي، وقد يشارك أمام كوريا الجنوبية".

وتابع مدرب منتخب مصر: "الكرة الجميلة تحتاج وقتا".

واستطرد: "النني لن يشارك أمام إثيوبيا وسيكون جاهزا بنسبة كبيرة لودية كوريا".

وأردف إيهاب جلال، أن كلا من تريزيجيه ومحمد صلاح سيخضعان لفحص طبي عقب المباراة لتحديد موقفهما من المشاركة أمام إثيوبيا.

وواصل إيهاب جلال: "أخبرت اللاعبين أن الاستحواذ على الكرة ليس هدفنا وطالبتهم ببذل مجهود أكبر خاصة في وسط الملعب".

واختتم جلال تصريحاته قائلا: "أحاول عقد اتفاق مع اتحاد الكرة والأندية لتطوير لاعبي الدوري في معسكرات خارج الأجندة الدولية".