شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين عن طلب الزمالك تأجيل مبارياته: لا يوجد موعد خال.. وانتهاء الدورى آخر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو رابطة الأندية، على مطالب الزمالك بشأن عدم خوض أي مباراة بالدوري قبل استكمال الأهلي مؤجلاته.

وقال عامر، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "لا يوجد مكان خال لأي موعد آخر والجدول تم وضعه بما يناسب كل الأندية".

وتابع: "من يجد مكان خاليا لأي موعد فليبلغنا به.. ولا بديل عن انتهاء بطولة الدوري نهاية أغسطس ولا مجال للتأجيل".

وأوضح عامر حسين عضو أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري بموعدها، مؤكدا: "لا لتأجيل لأي مباراة في بطولة الدوري حتى نهاية المسابقة".