شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الجائزة الكبرى فئة الـ G6 للباراتايكوندو والتى تقام فى بلغاريا، وتضم بعثة منتخب الباراتايكوندو فى البطولة كلا من: حسام قنديل رمضان المدير الفني، واللاعبين سلمي على ومؤمن عباس، ويرافقهما حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان المنتخب قد أقام معسكراً لمدة 5 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة لضمان تحقيق أفضل نتيجة.

يذكر أن محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة خلال الجمعية العمومية العادية التى تقام بالعاصمة المغربية الرباط.

وشارك فى العمومية 18 دولة بحضور إدريس الهلالى رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو وعضو الاتحاد العالمى للتايكوندو، و ممثلى الدول التى شاركت فى العمومية .

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام منتصف يوليو المقبل فى رواندا، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 16 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد و8 بنات، وهم يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.