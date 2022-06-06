شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: منتخب مصر كان عشوائيا.. وغينيا المنافس الأصعب بالمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طارق السعيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن إيهاب جلال مدرب الفراعنة، كان يحتاج الفوز على غينيا، للحصول على ثقة ودفعة كبيرة للأمام، مشددًا على أن المنافس لم يكن سهلًا، خاصة أنه مدجج بالنجوم والمحترفين.

وأضاف السعيد، في تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، خاصة أنها بداية ليست سيئة، لكنها لم تكن جيدة أيضًا.

وأشار طارق السعيد، إلى أن أداء منتخب مصر أمام غينيا كان عشوائيا، خاصة أن المنافس ضغط بشكل جيد، موضحًا أن لاعبي خط الدفاع لم يسبق لهم التدرب تحت قيادة إيهاب جلال باستثناء عمر جابر، وهو ما أدى إلى عشوائية في الأداء.

وأكد السعيد أن منتخب غينيا هو المنافس الأصعب في مجموعة مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال وجهازه المعاون، عليهم مراجعة المباراة، لتصحيح الأخطاء وتفاديها في المباريات المقبلة.