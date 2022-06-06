شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: صعب نحكم على إيهاب جلال دلوقتى.. وصلاح "مبسوط" فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه من الصعب الحكم على مستوى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، فنيا في الوقت الحالي، وذلك بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف في الجولة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا 2023.

وأضاف إمام، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "أهم شيء في مباراة مصر وغينيا كان الفوز، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للأداء والنتائج".

وتحدث عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عزوف الجماهير عن مباراة مصر وغينيا، قائلا: "زعلانين ونحن نقدر ذلك ومعظم المنتخبات اللى خاضت مبارياتها لم يحضر لها جمهور، وعلى رأسها تونس، على الرغم من التأهل لكأس العالم".

وواصل حديثه عن محمد صلاح: "لا أعلم لماذا تربط الناس بين استقبال سون ومحمد صلاح خصوصا أن "مو" لا يحب الزحمة ويتفهم مثل هذه الأمور وهو مبسوط جدا في معسكر المنتخب الوطنى وجاي عايز يلعب ويكسب".

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .