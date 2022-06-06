شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يزور مران إنبى بصحبة رئيس النادى ويعقد جلسة مع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جورفان فييرا، المدير الفني البرتغالى الجديد، لنادى إنبى بصحبة أيمن الشريعى، رئيس النادى، على زيارة مران الفريق الأول، لنادى إنبى، اليوم، وذلك بملعب بتروسبورت الرياضى بالتجمع الخامس .

واجتمع المدرب البرتغالى، على هامش زيارته لمران إنبى، مع مدير الكرة، عبد الناصر محمد وكذلك كل مدربى الفريق الأول، بالإضافة إلى عقد جلسة تعريفية مصغرة مع لاعبى الفريق.

اجتمع البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لإنبى، مع لاعبى الفريق البترولى بمجرد وصوله مقر التدريبات بملعب بتروسبورت، وفضّل منحهم بعض النصائح والتعليمات المهمة.

وشدد فييرا، فى حديثه مع لاعبى إنبى، على صعوبة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المباريات المقبلة تحتاج بذل جهد مضاعف لقوتها ورغبة جميع الفرق فى تحقيق الثلاث نقاط، كما طالبهم بالروح والمسئولية للنجاة بالفريق البترولى من مرحلة عنق الزجاجة.

وحضر فييرا إلى القاهرة بدون مساعدين، ولم يستقر حتى هذه اللحظة على معاونيه باستثناء الذين وقع عليهم الاختيار من مجلس الإدارة، وعلى رأسهم خالد خليل مدرب حراس المرمى المستمر من الجهاز السابق فضلا عن تصعيد طارق عبد الله كمدرب وهانى عبد الله مدرب مساعد.

ويعقد فى السابعة مساء غد بمقر نادي العاملين بالكيلو 17 طريق القاهرة السويس، مؤتمرا صحفيا لتقديم فييرا المدير الفنى الجديد لفريق إنبي.

وأعلن مجلس إدارة نادى إنبى تعيين البرتغالى جورفان فييرا مديراً فنياً للفريق البترولى خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام.



فييرا وأيمن



فييرا يتعرف على اللاعبين



فييرا



مستر فييرا



فييرا مدرب إنبى الجديد



فييرا مع اللاعبين