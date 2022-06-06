شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: أتمنى شفاء الشناوى حتى يلحق بمواجهة إثيوبيا.. والأداء سيتحسن مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، على فوز الفراعنة على غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، مؤكدا أن الكل يفكر في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار، لافتا إلى أن الأداء سيتحسن مستقبلا.

وقال الحضرى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: إن لاعبى المنتخب الوطنى كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز حتى النهاية، وهو ما حدث في الدقيقة 88.

وتمنى الحضرى سلبية مسحة محمد الشناوى حارس المنتخب الوطنى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة غينيا ليتواجد معهم ويسافر إلى إثيوبيا، مضيفا: "أشكر محمد أبو جبل وصبحي وجاد، الكل هدفه مصلحة منتخب مصر".

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .