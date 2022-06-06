شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: صلاح تحامل على نفسه ورفض إجراء أشعة رغم توصيات طبيب ليفربول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح لاعبا منتخب مصر، سيخضعان لفحص طبي عقب مباراة غينيا لتحديد موقفهما من المشاركة امام منتخب أثيوبيا.
وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وغينيا، إن محمد صلاح سوف يجري أشعة على قدمه اليوم الاثنين، وأضاف أن محمد صلاح رفض أن يجري أشعة قبل مواجهة غينيا، وفقًا لطلب طبيب ليفربول.
وأوضح جلال أن محمد صلاح تحامل على نفسه ورفض أن يجري أشعة قبل مواجهة غينيا، رغم توصيات طبيب ليفربول بذلك الأمر.
يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.
وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو 2022 في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة و07:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.
وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذي حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ويتقاسم الصدارة مع منتخب مالاوي بعد فوز الأخير على إثيوبيا 2 / 1، فيما يتذيل ترتيب المجموعة منتخبي غينيا وإثيوبيا بدون نقاط.