شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: صلاح تحامل على نفسه ورفض إجراء أشعة رغم توصيات طبيب ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح لاعبا منتخب مصر، سيخضعان لفحص طبي عقب مباراة غينيا لتحديد موقفهما من المشاركة امام منتخب أثيوبيا.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وغينيا، إن محمد صلاح سوف يجري أشعة على قدمه اليوم الاثنين، وأضاف أن محمد صلاح رفض أن يجري أشعة قبل مواجهة غينيا، وفقًا لطلب طبيب ليفربول.

وأوضح جلال أن محمد صلاح تحامل على نفسه ورفض أن يجري أشعة قبل مواجهة غينيا، رغم توصيات طبيب ليفربول بذلك الأمر.