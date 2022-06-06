شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: صلاح وعمر جابر ثنائية جيدة بالجبهة اليمنى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، الجيل الحالي لمنتخب مصر يفتقد الاستمرارية على تقديم نفس المستوى.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: لا يمكن تقييم مستوى اللاعبين من مباراة واحدة.

وأضاف معوض: عندما كنت مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر، سجلنا هدفا في مباراة كينيا بالجولة الثانية من تصفيات أفريقيا خارج الديار وقدمنا أسوأ مباراة لنا بعد ذلك، على الرغم من أن منطقية كرة القدم تؤكد أن يدفعنا الهدف الذي سجلناه لتقديم أفضل أداء.

وتابع معوض: "بعدها فوزنا برباعية على جزر القمر في القاهرة، ما أقصده أن الجيل الحالي لا يجب تقييمه من مباراة واحدة، ولا بد من منح الجهاز الفني الحالي الفرصة كاملة للعمل وتقديم الدعم لهم".

وأتم: صلاح وعمر جابر ثنائية جيدة على الجبهة اليمنى في منتخب مصر، لديهم تفاهم، وهم من نفس الجيل للفراعنة.