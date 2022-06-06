الامارات | الأبيض يختتم تدريباته في الدوحة اليوم استعداداً لأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يختتم تدريباته في الدوحة اليوم استعداداً لأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، تدريبه الأخير على ملعب استاد أحمد بن علي بالدوحة بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً لمباراته أمام منتخب أستراليا، غداً، في مواجهة «الملحق الآسيوي»، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 الجاري، الذي يتأهل الفائز فيه إلى مونديال 2022.

ويُواصل المنتخب تدريباته وسط ارتفاع كبير في المعنويات، وتركيز وانضباط كبيرين من جميع عناصر المنتخب، ضمن قائمة الـ29 لاعباً، الذين التحقوا بالتجمع الداخلي في دبي، أواخر مايو الماضي، قبل الانتقال إلى الدوحة مطلع يونيو الجاري، للانتظام في معسكر مغلق للتحضير للمباراة.

وكان وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد عقد اجتماعاً مع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، نوقشت فيه الجوانب الخاصة بالمباراة كافة.

من جانبه، أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، وليد عباس، أن جميع لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد، حيث لا صوت يعلو على صوت الاستعدادات والتحضير لمواجهة أستراليا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يتعامل معها جميع اللاعبين على أنها لقاء مصيري وحاسم.

وأضاف في تصريحات صحافية: «جميع لاعبي المنتخب على قدر التحدي، الكل يؤمن بقدرة الفريق على تقديم مباراة قوية أمام منافس قوي لا يستهان به، لكن الأبيض حصل على الدفعة المعنوية اللازمة بالعودة لسكة الانتصارات في ختام مشوار التصفيات أمام كوريا الجنوبية مارس الماضي، وبات الجميع يفكر في المواجهة المرتقبة أمام أستراليا على أنها نهائي كؤوس».

وعن الضغوط الخاصة بهذا النوع من المواجهات قال: «الثقة كبيرة في النفس، ولدينا لاعبون يمتلكون خبرات دولية كافية للتعامل مع أي ضغوط، خصوصاً أنها مواجهة متساوية لكلا الفريقين، فلا أفضلية لفريق على آخر، بل هي مجرد 90 دقيقة، يفوز فيها الأكثر قدرة على التعامل مع تلك الضغوط، والأكثر توفيقاً في استغلال الفرص، وأتمنى أن يوفق زملائي اللاعبون في ذلك».

وعن الدعم الجماهيري الكبير الذي ظهر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وإعلان عدة شركات دعم انتقال الجماهير إلى الدوحة لتشجيع المنتخب، وتوفير تذاكر تصل إلى 5000 تذكرة بالمجان لجماهير الإمارات، قال: «بالفعل دور جماهير المنتخب لا غنى عنه، نحن نتمنى أن نسعدهم ونحقق الفوز، وبالتأكيد حضورهم ومؤازرة المنتخب سيكون لهما فوائد عديدة، لاسيما من حيث بث الثقة في نفوس اللاعبين، لتقديم الأفضل داخل الملعب».

إرشادات سفر الجماهير

نشر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية في (توتير) الإرشادات الصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بسفر الجماهير التي ستحضر خلف المنتخب الوطني خلال مباراته المرتقبة غداً الثلاثاء أمام أستراليا في الدوحة.

وجاء في الإرشادات الصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل السفر وهى التسجيل في خدمة (تواجدي) وضمان إجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) قبل السفر مع مراعاة الالتزام بالوقت المحدد للوجهة المقصودة وكذلك الإرشادات أثناء السفر وهى ضرورة الامتثال للتدابير والتوجيهات الخاصة بفيروس كورونا في المطار (مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وفحص درجة الحرارة) ومتابعة الالتزام بتوجيهات الحكومة في بلد الوجهة فيما يخص «كوفيد-19».

وكذلك الإرشادات الخاصة أثناء العودة وهى التأكد من متطلبات شركة الطيران قبل العودة إلى الدولة وقد تشمل هذه المتطلبات إجراء فحص مسبق (مسحة الأنف بي سي آر) قبل العودة بمدة لا تزيد على 72 ساعة وأن تكون النتيجة سلبية وكذلك ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بـ«كوفيد-19» في المطار.

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