الامارات | كايو: نحلم بالتأهل للمونديال وكتابة التاريخ بعد 32 عاماً من الانتظار

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: نحلم بالتأهل للمونديال وكتابة التاريخ بعد 32 عاماً من الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مهاجم المنتخب الوطني، كايو كانيدو، التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بأنه الحلم الذي يريدون تحقيقه خلال الأيام الحالية عبر المحلقين القاري في مواجهة أستراليا والعالمي أمام بيرو من أجل كتابة التاريخ بإعادة «الأبيض» لـ«المونديال» بعد انتظار دام 32 عاماً منذ آخر ظهور في كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا عام 1990.

وقال كايو في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية إن التحضيرات لمواجهة الغد أمام أستراليا في مباراة الملحق الآسيوي إنه لا يعتبر نفسه نجماً ولا لاعباً مهماً في الفريق، وأضاف: «نحن مجموعة من اللاعبين لدينا الفكر نفسه ونشترك في الهدف المتمثل في إسعاد الشعب الإماراتي، لقد مر 32 عاماً لم يتأهل فيها هذا المنتخب للمونديال، نحن نركز على كتابة التاريخ».

وأكد اللاعب أن التحضيرات لمواجهة «الكنغارو» تمضي بصورة جيدة، وقال: «لقد كانت تحضيرات مزدحمة، الجميع داخل المعسكر مقتنع بأن الفرصة التي أمامنا حالياً قد لا تتكرر على المدى القصير، كلنا في كامل تركيزنا، نعمل بجد في التدريبات لاستيعاب كل التفاصيل التي يقدمها لنا المدرب».

وأكد كايو كانيدو أن قرار الموافقة على تمثيل المنتخب الوطني الإماراتي كان سهلاً جداً عليه أن يتخذه، وقال: «لقد كان أمراً سهلاً للغاية، لديهم مشروع يعملون من أجله هو دمج الجودة والخبرة التي نمتلكها مع كفاءة الشباب لديهم، وبالنسبة لي لطالما أردت أن ارتدي قميص المنتخب الإماراتي كشكل من أشكال الامتنان لكل ما فعلوه وظلوا يفعلونه في حياتي».

وأشار مهاجم المنتخب الوطني إلى أن حلم التأهل لمونديال قطر 2022 ظل يراوده منذ اليوم الأول من اختياره لارتداء قميص «الأبيض»، وقال: «أريد أن أكون جزءاً من تأهل المنتخب للنهائيات لإسعاد الشعب الإماراتي».

ورداً على سؤال حول تقييمه للمواسم الثلاثة التي قضاها مع فريق العين حتى الآن، قال كايو: «لقد كان موسماً رائعاً على الإطلاق، من أصل ثلاث بطولات شاركنا فيها حصلنا على لقبين، كان هذا نتيجة العمل الجاد الذي قمنا به على مدار العام الجاري، في نادي العين لدينا جماهير استثنائية أينما نذهب يكونون خلفنا بأعداد كبيرة، هم بلا شك اللاعب رقم 12 في فريقنا».

وأشارت الصحيفة إلى أن كايو يحظى بتقدير كبير في الإمارات كونه بنى مسيرة مهنية بحصيلة كبيرة من الأهداف تجاوزت حاجز الـ100 مع الوصل والعين.

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