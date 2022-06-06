الامارات | زوارق أبوظبي تقتنص لقب ووصافة جولة الافتتاح للفورمولا1 في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي تقتنص لقب ووصافة جولة الافتتاح للفورمولا1 في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز فريق أبوظبي بحصد لقب ووصافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى حكومة وشعب الإمارات، وجاء هذا الإهداء بعد تتويج أبطال الفريق بالمركزين الأول والثاني من خلال الجولة التي أسدل الستار على سباقها الرئيس، أمس، في مدينة ماكون الفرنسية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن إنجازات الفرق الإماراتية في الرياضة البحرية الدولية متواصلة ومستمرة في ظل الدعم القوي والنهضة المباركة للرياضة في الإمارات، وما تشهده من تحفيز ودعم للأبطال للحلول دوماً في المراكز الأولى وعدم الرضا إلا بالأرقام الأفضل في كل المشاركات والمنافسات البحرية.

وكان السباق الختامي للجولة قد شهد تحقيق زورق أبوظبي6 بقيادة شون تورنتي للمركز الأول، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي5 بقيادة ثاني القمزي، وحل في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين، وكان السباق قد بدأ بتصدر زورق الشارقة11 بقيادة سامي سيليو للمنافسة وانطلاق شون من المركز الثاني والقمزي ثالثاً بحكم نتائج السرعة، وشهدت الدورة الـ38 من المنافسة خروج زورق الشارقة11 بعد تعرضه لموجة أدت لتعطل الزورق وابتعاده السباق ليتصدر شون المركز الأول ويحافظ مع القمزي على الصدارة حتى الدورة الـ60 ونهاية أحداث وتفاصيل السباق.

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