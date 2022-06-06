الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا تحت الـ23
اليابان - السعودية 17:00
طاجيكستان - الإمارات 19:00
دوري الأمم الأوروبية
لاتفيا - ليشتنشتاين 20:00
روسيا البيضاء - إذربيجان 22:45
النمسا - الدنمارك 22:45
كرواتيا - فرنسا 22:45
أيسلندا - ألبانيا 22:45
سلوفاكيا - كازاخستان 22:45
أندورا - مولدوفا 22:45
مباريات ودية
اليابان - البرازيل 14:20
كوريا الجنوبية - تشيلي 15:00
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