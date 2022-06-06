اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا تحت الـ23

اليابان - 17:00

طاجيكستان - الإمارات 19:00

دوري الأمم الأوروبية

لاتفيا - ليشتنشتاين 20:00

روسيا البيضاء - إذربيجان 22:45

النمسا - الدنمارك 22:45

كرواتيا - فرنسا 22:45

أيسلندا - ألبانيا 22:45

سلوفاكيا - كازاخستان 22:45

أندورا - مولدوفا 22:45

مباريات ودية

اليابان - البرازيل 14:20

كوريا الجنوبية - تشيلي 15:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا