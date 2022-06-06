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الامارات | ختام بطولة آسيا للشطرنج لذوي الهمم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة آسيا للشطرنج لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات بطولة آسيا للشطرنج لذوي الهمم.

حضر حفل الختام عبر الإنترنت، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج هشام علي الطاهر.

أقيمت البطولة أونلاين من خلال موقع تشيس دوت كوم على مدار ثلاثة أيام وطبقاً للنظام السويسري من تسع جولات.

وفي فئة الإعاقة البصرية للسيدات، فازت تيموريش من كازاخستان بالمركز الأول بينما فازت مليحة شافعي بالمركز الثاني وفازت فاطمة رحيمي بالمركز الثالث، وفي فئة الإعاقة البصرية للرجال، فاز الفلبيني ميناندرو بالمركز الأول وجانبات من منغوليا بالمركز الثاني، وحصد عماد كريمي المركز الثالث.

وفي فئة الإعاقة الحركية، فازت الفلبينية شيريل بالمركز الأول وفازت مواطنتها ميندوزا بالمركز الثاني، وفازت إرينا من قيرغيزستان بالمركز الثالث.

وفي فئة الإعاقة الحركية للرجال فاز الفلبيني جاسبر، وحل كاظميان ثانياً، وأمين بور ثالثاً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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