فوز باهت للفراعنة على غينيا في أول اختبار لإيهاب جلال في تصفيات أمم إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الوطني فوزا صعبا، على نظيره الغيني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وأحرز مصطفى محمد هدف الفراعنة الوحيد في الدقيقة ٨٧ من زمن المباراة، مستغلا دربكة دفاعية من الجانب الغاني.

وظهر المنتخب الوطني بأداء باهت خلال الشوط الأول مع غياب الفاعلية الهجومية.

وشهد الشوط الأول فرصة خطيرة لعمر مرموش التي نفذ كرة ثابتة من خارج المنطقة اصدى لها الحارس الغيني بصعوبة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بمصطفى محمد وإبراهيم عادل وقفشة بدلا من زيزو ومرموش وإمام عاشور.

وتحسن أداء الفراعنة نسبيا في الشوط الثاني، بعد التغييرات الفنية، ولكن دون خطورة كبيرة.

وبدأ إيهاب جلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش.

وبذلك حصد المنتخب الوطني أول 3 نقاط له في مجموعته متساويا في الصدارة مع مالاوي التي فازت على إثيوبيا بهدفين لهدف.