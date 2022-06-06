شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه المقاولون وديا 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره المقاولون وديا يوم 11 يونيو الجاري استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصري عقب فترة التوقف الدولى، التي يخوض فيها منتخبنا الوطنى مباراتى غينيا وأثيوبيا.

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى تعيين البرتغالى جورفان فييرا مديراً فنياً للفريق البترولى خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام.

وأٌسدل الستار على مسيرة حلمى طولان مع إنبى بعد موسمين ونصف قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، حيث تولى قيادة الفريق فى أكتوبر 2019 ليرحل رسمياً مكتفيا بالفترة التي قضاها مع النادى، ويقرر تجديد طموحه مع ناد آخر.

وإجمالا خاض حلمى طولان مع إنبى 88 مباراة حقق 30 فوزا وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة، وفى الموسم الحالي خاض الفريق البترولى تحت قيادته 21 مباراة احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.