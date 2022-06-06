شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر التصفيات.

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو 2022 في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة و07:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذي حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.