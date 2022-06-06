شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى لـ"أون تايم سبورت": صلاح رمز شبابي.. وشكلنا لجنة لتقصى الحقائق بشأن نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تكريم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ما هو إلا بمثابة شكر على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية، ورفع اسم مصر عليا وأصبح رمز شبابي متميز وقدوة لكل الشباب.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح رمز شبابي ومن أهم 3 لاعبين في العالم، ويحمل اسم مصر في المحافل الدولية وأصبح رمزا شبابيا وقدوة مميز لكل الشباب".

وأضاف وزير الرياضة: "الفوز اليوم أهم من الأداء لأن كل المصريين كانت منتظرة كيف سيكون شكل المنتخب بعد الفترة الماضية، والمباراة كانت صعبة جدا ضد فريق قوي".

وتابع أشرف صبحي: "تناقشت مع الخطيب حول ملابسات إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، وشكلنا لجنة في الوزارة لتقصى الحقائق في هذا الملف لمعرفة كل ما دار في هذا الملف ودور اتحاد الكرة، ومن حق الرأي العم يعلم ماذا حدث ولماذا لم نتقدم باستضافتها وهل جاء خطاب للاتحاد ام لا".