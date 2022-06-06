شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: ضيق وقت انضمام المحترفين ولاعبى الأهلى وراء ضعف أداء المنتخب أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى والمنتخب الوطنى، أنه سعيد بفوز الفراعنة، اليوم، على غينيا في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار 2023 .

وقال أفشة، في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبى المنتخب يتمنون العودة لكأس الأمم الأفريقية والحصول عليها لإهدائها للشعب المصرى، بعدما صعد الفراعنة لنهائى البطولة الماضية وخسارتها أمام السنغال بركلات الترجيح.

واختتم نجم الأهلى حديثه بالقول إن ضيق الوقت وانضمام المحترفين ولاعبى الأهلى في وقت متأخر من معسكر المنتخب يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهور المنتخب بشكل أقل خلال مباراة اليوم، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في المستوى الفني للاعبين مع إيهاب جلال.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا صعبا على غينيا بهدف دون مقابل، أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط.