شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. حارس غينيا يمنع مرموش من تسجيل أول أهداف منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى إبراهيم كونيه، حارس مرمى غينيا، لتسديدة عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما فى الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، على استاد القاهرة الدولى.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور، خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش.

وجاءت قائمة البدلاء لمنتخب مصر كالتالي: محمود جاد، محمد صبحي، مهند لاشين، محمود علاء، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، كريم حافظ، أحمد عاطف، محمد مجدي أفشة، مصطفى محمد، عمر كمال.

وجاء تشكيل منتخب غينيا لمواجهة مصر كالتالي: حراسة المرمى: إبراهيم كونيه، خط الدفاع: أنطوان كونتي، مختار دياكابي، ساديو سو، إيسياجا سيلا،خط الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، موريبا كوروما.

خط الهجوم: أجويبو كامارا، تيرنو باري، سيرو جيراسي.

وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.