شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعدما حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدف نظيف في ضربة البداية الأفريقية تحت قيادة إيهاب جلال.

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا كالتالي:

1- مالاوي 3 نقاط (فاز بثنائية)

2- مصر 3 نقاط (فاز بهدف وحيد)

3- إثيوبيا 0 نقاط (سجل هدفا واحدا)

4- غينيا 0 نقاط (0 أهداف)

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتى أقيمت باستاد القاهرة، بينما فاز مالاوى على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن إيهاب جلال من تحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التى تضم كلا من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .