شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 5 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 5 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تدريبات خاصة للاعبى الزمالك، استعدادا لمواجهة الداخلية بكأس مصر، بالإضافة إلى عودة جميع اللاعبين المعارين.

تدريبات خاصة لـ أوباما ونبيه وجعفر وروقا فى الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة فنية إضافية للرباعي "يوسف إبراهيم "أوباما" ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف "روقا"، خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

شيكابالا يؤدى تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة الداخلية

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

بن شرقى يشارك فى تدريب الزمالك استعدادا للداخلية فى الكأس

شارك المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

فيريرا يقسم لاعبى الزمالك لـ 4 مجموعات ويلقى محاضرة بالملعب

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة خلال مران اليوم الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وإطالات بالكرة وبدون الكرة

الزمالك يقرر عودة جميع المعارين وفيريرا يحدد مصيرهم

استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم البت فى تجديد إعارة أى لاعب أو اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته بشكل نهائى فى الوقت الحالى، وقررت الإدارة عودة جميع المعارين عقب انتهاء الموسم الجارى.