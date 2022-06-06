7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها: منتخب مصر يهزم غينيا بهدف مصطفى محمد فى الظهور الأول لإيهاب جلال، واتحاد الكرة يدرس تقليص عدد الأجانب وشروط جديدة للتعاقد الموسم المقبل.

منتخب مصر يهزم غينيا بهدف مصطفى محمد فى الظهور الأول لإيهاب جلال.. فيديو

حقق منتخب مصر فوزاً مهماً نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. اتحاد الكرة يدرس تقليص عدد الأجانب وشروط جديدة للتعاقد الموسم المقبل يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تقليل عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية بالموسم الجديد، ليكون 3 أو 4 لاعبين بدلا من 5. سلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعا خاصا مكتوب عليه "دائما نفتخر بك" تقديرا لجهوده خلال هذا الموسم. دخل أحمد سيد زيزو فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بدلاً من محمود تريزيجيه بعد شكواه من الإصابة، فى المباراة التى تجمعهما حاليا. زيزو يدخل فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بدلاً من تريزيجيه بسبب الإصابة "دائما نفتخر بك".. محمد صلاح يتسلم درع تكريم قبل مباراة مصر وغينيا.. فيديو

شاهد توقيع فييرا عقود تدريب إنبى خلفا لـ حلمى طولان

وقع البرتغالى جورفان فييرا على عقود تدريبه لإنبي فى حضور أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام.