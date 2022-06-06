7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها: منتخب مصر يهزم غينيا بهدف مصطفى محمد فى الظهور الأول لإيهاب جلال، واتحاد الكرة يدرس تقليص عدد الأجانب وشروط جديدة للتعاقد الموسم المقبل.
منتخب مصر يهزم غينيا بهدف مصطفى محمد فى الظهور الأول لإيهاب جلال.. فيديو
حقق منتخب مصر فوزاً مهماً نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
اتحاد الكرة يدرس تقليص عدد الأجانب وشروط جديدة للتعاقد الموسم المقبل
سلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعا خاصا مكتوب عليه "دائما نفتخر بك" تقديرا لجهوده خلال هذا الموسم.
دخل أحمد سيد زيزو فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بدلاً من محمود تريزيجيه بعد شكواه من الإصابة، فى المباراة التى تجمعهما حاليا.
شاهد توقيع فييرا عقود تدريب إنبى خلفا لـ حلمى طولان
وقع البرتغالى جورفان فييرا على عقود تدريبه لإنبي فى حضور أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام.
أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لا يستحق الحصول على 300 ألف إسترليني، الموجودة فى عقد إعارة موكله السابق رمضان صبحي للأهلي فى 2020.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الكونغولي والتر بواليا فى الموسم المقبل، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والذى يرفض عودة اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته إلى نادى السيلية القطري بنهاية الموسم الحالي.