شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها منتخب مصر يهزم غينيا بهدف مصطفى محمد فى الظهور الأول لإيهاب جلال، و"دائما نفتخر بك".. محمد صلاح يتسلم درع تكريم قبل مباراة مصر وغينيا، ومصدر بالأهلي: النادى لم يتلق عروضاً بشأن والتر بواليا.

حقق منتخب مصر فوزاً مهماً نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد فى الدقيقة 85 من المباراة التى جمعت المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

شاهد توقيع فييرا عقود تدريب إنبى خلفا لـ حلمى طولان

وقع البرتغالى جورفان فييرا على عقود تدريبه لإنبي فى حضور أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام. يواجه نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، فريقى المرج والمقاولون العرب وديا يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل على التوالى، استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى والمقرر لها فى 15 يونيو الجاري. إيسترن كومبانى يواجه المرج والمقاولون العرب وديا استعدادا للأهلى فى الدورى

10 آلاف جنيه لكل لاعب بـ"المصرى بالسلوم" للفوز على الأهلى بكأس مصر