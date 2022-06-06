شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بانون من المشاركة في المباريات مع الأهلي بعد ظهوره بالمران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد لأول مرة منذ شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، وغيابه عن تدريبات فريقه الجماعية لأكثر من 6 شهور.

ورغم مشاركة بانون في تدريبات الأهلي الجماعية بعد غياب طويل، ولكن للاعب بحاجة لبعض الوقت قبل المشاركة في المباريات، حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيزه بدنيا بشكل جيد من خلال الدفع التدريجي به في التدريبات الجماعية، قبل المشاركة في المران بشكل كامل.

ويحتاج بانون لاستكمال برنامجه البدني قبل العودة للمشاركة في مباريات فريقه، وهو ما سيتحدد وفقا لحالة اللاعب الفنية والبدنية ومدى جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات.

وعاد بدر بانون من المغرب بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بانون عقب انتهاء مباراة فريقه ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الإثنين الماضي، حيث حصل على راحة لمدة 48 ساعة قبل العودة للقاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

وأدى بانون برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية على جزأين؛ الأول بالمغرب واشتمل على تدريبات فردية والثاني في مصر، واشتمل على تدريبات تأهيلية وتدريبات في الجيم وجري حول الملعب، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وتعرض بانون للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده بنهاية ديسمبر الماضي، ضمن التحضير للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي ودعها منتخب أسوط الأطلسي من دور الثمانية أمام منتخب مصر.