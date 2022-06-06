شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين منتخب مصر وغينيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر ونظيره الغيني، فى المباراة التي تجمع المنتخبين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والمقامة باستاد القاهرة.

وبدأت المباراة بتهديد من منتخب غينيا عن طريق لاعب ليفربول الإنجليزي نابي كيتا فى الدقيقة 2 من المباراة بتسديدة جاءت بجانب مرمى محمد أبو جبل حارس منتخب مصر.

وواصل المنتخب الغيني ضغطه على منتخب مصر، ونجح فى الحصول على ركلة مباشرة فى منطقة خطرة فى الدقيقة 7، ولكنها لم تمثل تهديدا صريحا على مرمى المنتخب.

وفي الدقيقة 8، ظهر التهديد الأول للمنتخب الوطني عن طريق تسديدة مفاجئة لإمام عاشور ولكنها مرت بجانب مرمي المنتخب الغيني، وواصل منتخب مصر البحث عن الهدف الأول في المباراة.

وظهر محمد صلاح، قائد المنتخب، فى عدد من الهجمات أمام المنتخب الغيني، ومثّل تهديدا على مرمى غينيا، وفي الدقيقة 27 كاد يسجل المنتخب الوطني الهدف الأول عن طريق رأسية قوية لمحمود الونش بعد عرضية مميزة لأحمد سيد زيزو، ولكن حارس مرمي غينيا تصدي لها بنجاح.

وفي الدقيقة 36 ، فشل عمر مرموش في استغلال كرة عرضية ضربت الدفاع الغيني ، ولكنه سددها خارج المرمي تماماً ، ويعود مرموش ويهدد مرمي غينيا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن حارس المرمي نجح في التصدي لها .

ويتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوى .

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى لمواجهة غينيا، وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم: زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش

وجاءت قائمة البدلاء لمنتخب مصر كالتالي: محمد صبحي، مهند لاشين، محمود علاء، أحمد حمدي، إبراهيم عادل، ، كريم حافظ، أحمد عاطف، محمد مجدي أفشة، مصطفى محمد، عمر كمال.

وجاء تشكيل منتخب غينيا لمواجهة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

خط الدفاع: أنطوان كونتي، مختار دياكابي، ساديو سو، إيسياجا سيلا

خط الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، موريبا كوروما

خط الهجوم: أجويبو كامارا، تيرنو باري، سيرو جيراسي

ويسعى إيهاب جلال لتحقيق الفوز فى الظهور الأول بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة وإثبات أحقية توليه المسئولية برفقة جهازه المعاون، الذى يضم كلا من: محمد شوقى مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، وعصام الحضرى مدرب حراسى مرمى.