شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يحصد فضية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سيف عيسى، البطل الأوليمبي ولاعب منتخب التايكوندو، المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو المقامة بروما، بعدما خاض المباراة النهائية للبطولة أمام بطل منتخب إيطاليا في النهائي.

وكان سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، قد فاز على بطل أمريكا بنتيجة 2/0 في ربع نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو بروما ليتأهل لنصف النهائي.

ويعد سيف عيسى هو صاحب الميدالية البرونزية التاريخية للتايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب التايكوندو قد شارك مؤخرا ببطولة النمسا الدولية فئة G2 فى الفترة من 28 إلى 29 مايو.