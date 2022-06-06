شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يُنهي تعاقده مع النادي المصري بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجلسة التي جمعت معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، بمجلس إدارة النادي البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، والذي أقيم خلال الساعات الماضية، بالاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وكان معين الشعباني قد اتفق مع إدارة النادي المصري على فسخ التعاقد بشكل رسمي بالتراضي بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-1، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفض مسئولو المصري الإعلان بشكل رسمي عن تولي حسام حسن تدريب الفريق البورسعيدي، إلا بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي مع معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة حصدها الفريق البورسعيدي من خوض 21 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخرى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المنصورة يوم الأحد المقبل والموافق 12 يونيو، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر.