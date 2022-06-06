شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، والتى جاءت أبرزها تنظيم اتحاد الكرة، احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى لمواجهة غينيا، التى تجمع المنتخبين فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار فى استاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

شاهد توقيع فييرا عقود تدريب إنبى خلفا لـ حلمى طولان

وقع البرتغالى جورفان فييرا على عقود تدريبه لإنبي فى حضور أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة النادى البترولى، خلفا لـ حلمى طولان، الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها مع الفريق، على أن يعقد مؤتمر صحفى غدا لتقديمه لوسائل الإعلام. يواجه نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، فريقى المرج والمقاولون العرب وديا يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل على التوالى، استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى والمقرر لها فى 15 يونيو الجاري. إيسترن كومبانى يواجه المرج والمقاولون العرب وديا استعدادا للأهلى فى الدورى

10 آلاف جنيه لكل لاعب بـ"المصرى بالسلوم" للفوز على الأهلى بكأس مصر