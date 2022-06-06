شكرا لقرائتكم خبر عن "دائما نفتخر بك".. محمد صلاح يتسلم درع تكريم قبل مباراة مصر وغينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا. وسلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعا خاصا مكتوب عليه "دائما نفتخر بك" باللغة الإنجليزية تقديراً لجهوده خلال هذا الموسم مع منتخبنا الوطني وناديه ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، قائمة هدافى المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا، قبل مواجهة المنتخب الغينى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 باستاد القاهرة الدولى بحضور 40 ألف مشجع.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 أخرى خلال 21 مباراة خاضها في التصفيات بمعدل 1865 دقيقة، ليعتلى قائمة هدافى المنتخب على مر التاريخ فى التصفيات.

ويأتي حسام حسن هداف مصر السابق في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، ويليه أحمد الكاس برصيد 9 أهداف وأحمد حسن "الصقر" بـ7 أهداف.

وستكون مباراة غينيا هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي يطمح لتقديم أوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرضى الجمهور المصرى.