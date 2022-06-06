شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يشارك فى مران الأهلي الجماعي لأول مرة منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، فى المران الجماعى للفريق اليوم، الأحد، لأول مرة منذ شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر الماضي، وغيابه عن تدريبات فريقه الجماعية لأكثر من 6 أشهر.

وعاد بدر بانون من المغرب بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بانون عقب انتهاء مباراة فريقه ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الاثنين الماضي، حيث حصل على راحة لمدة 48 ساعة قبل العودة للقاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

وأدى بانون برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية على جزأين الأول بالمغرب، واشتمل على تدريبات فردية والثانى فى مصر واشتمل على تدريبات تأهيلية وأخرى فى الجيم وجري حول الملعب، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات.

وتعرض بانون للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده بنهاية ديسمبر الماضي ضمن التحضير للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي ودعها منتخب أسوط الأطلسي من دور الثمانية أمام منتخب مصر.