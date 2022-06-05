أداء باهت للفراعنة في الشوط الأول أمام غينيا في أول اختبار لإيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وظهر المنتخب الوطني بأداء باهت خلال الشوط الأول مع غياب الفاعلية الهجومية.

وشهد الشوط فرصة خطيرة لعمر مرموش التي نفذ كرة ثابتة من خارج المنطقة اصدى لها الحارس الغيني بصعوبة في الدقيقة 39.

وبدأ إيهاب جلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش