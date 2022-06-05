بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - يفتتح المتتخب الوطني الأول، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار بمواجهة غينيا، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به غينيا، في التاسعة مساء اليوم، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

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