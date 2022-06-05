الامارات | النيران الصديقة تغتال أحلام أوكرانيا وتعيد ويلز لكأس العالم بعد غياب 64 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن النيران الصديقة تغتال أحلام أوكرانيا وتعيد ويلز لكأس العالم بعد غياب 64 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت النيران الصديقة منتخب ويلز للحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر هذا العام، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، اليوم الأحد، في نهائي المسار الأول من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أندريه يارمولنكو لاعب منتخب أوكرانيا، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34، ليصعد منتخب ويلز للمونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 64 عاما.

وسبق لمنتخب ويلز أن شارك في كأس العالم مرة وحيدة، خلال نسخة المسابقة التي أقيمت في السويد عام 1958، وشهدت تأهله لدور الثمانية، ليعجز بعدها عن المشاركة في العرس العالمي الكبير خلال النسخ الـ15 الأخيرة.

وحجز منتخب ويلز آخر المقاعد الأوروبية الـ13 في كأس العالم، الذي يجرى بقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وانضم منتخب ويلز إلى منتخبات هولندا وإنجلترا وبولندا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وسويسرا والبرتغال، التي ستمثل القارة العجوز في المونديال القطري.

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