إمام عاشور أساسيا.. إيهاب جلال يعلن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الرسمي الذي سيواجه به غينيا، في التاسعة مساء اليوم، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٨ لاعباً هم : محمد الشناوي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم حافظ ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي فقط.

وفضائيا تذاع المباراة حصريا علي بين سبورت اتش دي ٣ المشفرة.