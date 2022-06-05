الامارات | طاقم أوزبكي يُدير مواجهة الإمارات وأستراليا في «ملحق مونديال 2022»

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم أوزبكي يُدير مواجهة الإمارات وأستراليا في «ملحق مونديال 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما أوزبكيا لإدارة مواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره الأسترالي التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم بعد غدٍ الثلاثاء في «الملحق الآسيوي» المؤهل لمونديال 2022.

ويضم الطاقم إيلجير تانتاشي (حكم ساحة)، أندريه تسابنكوف (مساعدا أول )، تيمور جاينولين (مساعدا ثانيا)، هيونج جين من كوريا الجنوبية (حكماً رابعاً)، محمد تقي من سنغافورة (حكم فيديو)، مينغ فو من الصين (مساعد حكم فيديو).

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