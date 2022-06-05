الامارات | تعرف إلى إرشادات سفر الجماهير لمؤازرة المنتخب أمام أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى إرشادات سفر الجماهير لمؤازرة المنتخب أمام أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية في (توتير) الارشادات الصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بسفر الجماهير التي ستتواجد خلف المنتخب الوطني خلال مباراته المرتقبة بعد غدٍ الثلاثاء أمام استراليا في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وقالت الوزارة إن «حفاظا على سلامتكم تنصح وزارة الخارجي والتعاون الدولي مواطني الدولة أن يتم التأكد من الحصول على كافة المتطلبات والارشادات للدولة المنشودة قبل السفر والتقيد بجميع التدابير الوقائية المطبقة في الوجهة وعند العودة على المواطن اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة على القادمين من الخارج».

وجاء في الارشادات الصادرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل السفر وهى التسجيل في خدمة (تواجدي) وضمان اجراء فحص مسحة الانف (بي سي آر) قبل السفر مع مراعاة الالتزام بالوقت المحدد للوجهة المقصودة وكذلك الارشادات اثناء السفر وهى ضرورة الامتثال بالتدابير والتوجيهات الخاصة بفيروس في المطار( مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وفحص درجة الحرارة) ومتابعة الالتزام بتوجيهات الحكومة في بلد الوجهة فيما يخص كوفيد 19.

وكذلك الارشادات الخاصة أثناء العودة وهى التأكد من متطلبات شركة الطيران قبل العودة إلى الدولة وقد تشمل هذه المتطلبات إجراء فحص مسبق (مسحة الانف بي سي آر) قبل العودة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة وأن تكون النتيجة سلبية وكذلك ضرورة الامتثال بالتدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس كوفيد 19 في المطار (مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وفحص درجة الحرارة).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news