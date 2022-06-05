الامارات | صدق أو لا تصدق.. "خناقة شوارع" في تدريب منتخب البرازيل (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. "خناقة شوارع" في تدريب منتخب البرازيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد تدريب منتخب البرازيل أفضل منتخبات العالم شجار بين لاعبين وصلت إلى الاشتباك بالأيدي بين جناح فريق ريال مدريد فينسيوس جونيور، وزميله مهاجم إيفرتون ريتشارليسون، خلال تواجدهما في معسكر السامبا بفترة التوقف الدولية الحالية، والمتواجد حاليا في طوكيو، لملاقاة اليابان، ودياً ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022.

ونشرت صحف عالمية صوراً للاعبي المنتخب البرازيلي، فينيسيوس وزميله ريتشارليسون، أثناء دخولهما في شجار عنيف وصل للاشتباك بالأيدي، ولم تذكر أي صحيفة سبب المشاجرة بين ثنائي البرازيلي، حيث ظهر لاعب إيفرتون وهو يمسك بقميص فينيسيوس.

ولم يصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن أي تعليق أو بيان من المنتخب على الواقعة، وما إذا كان سيتم استبعاد أحدهما عن مباراة ضد اليابان الودية، والتي تقام فجر غداً الإثنين.

وشهد الموقف مشادة واشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، ومن ثم تدخل بقية اللاعبين في معسكر البرازيل، من أجل فك الاشتباك بين فينيسيوس وريتشارليسون، وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن بقية اللاعبين تدخلوا للفصل بين نجمي البرازيل ما أدى إلى إثارة غضب ريتشارليسون بعدما أمسكه نيمار من رقبته.

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