أولمبي الأخضر يطمح لتأمين الصدارة بالياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما لتحقيق الفوز الثاني بكأس آسيا المقامة حاليا في أوزبكستان عندما يواجه اليابان اليوم على استاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضا، طاجيكستان مع الإمارات على استاد لوكوموتيف.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين لا زال رصيد الإمارات وطاجيكستان خاليا من النقاط.

وتغلب الأخضر في المباراة الأولى على نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة كبيرة بلغت 5/ 0.

وأعرب مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري عن ثقته في قدرة فريقه على التفوق في هذه المباراة، وقال «في المباراة الافتتاحية أمام طاجيكستان قمنا بعمل رد فعل جيد لبعض المواقف في المباراة، بدأنا بصورة ضعيفة في أول 10 دقائق لكننا استعدنا إيقاع اللعب الخاص بنا وسجلنا الهدف الأول، وبعد ذلك واصلنا العمل بقوة في الشوط الثاني لنسجل 4 أهداف».

وأضاف «التسجيل في المباراة الأولى أمر مهم، ولكن من الضروري أيضا المحافظة على نظافة الشباك، نحن سجلنا 5 أهداف وحققنا نتيجة جيدة ستحفزنا لمواجهة اليابان. بعد الفوز المقنع في المباراة الأولى أثبتنا جاهزيتنا لليابان وللبطولة بصفة عامة، هذه كانت مجرد البداية بالنسبة لنا، والآن نحن جاهزون لمواجهة أي فريق، منتخب اليابان قوي ويمتاز بالانضباط العالي، ولكن لاعبي فريقي يتطلعون للحصول على النقاط الثلاث في هذه المباراة».

في المقابل قال مدرب اليابات غو اويا «في بطولة كأس دبي، لعبنا ضد السعودية في النهائي وفزنا 1/ 0، واليوم سنحاول ما بوسعنا من أجل الفوز على منتخب يعتبر من الفرق القوية في منطقة غرب آسيا، وبما أننا تقابلنا من قبل فإن خبرة تلك المواجهة ستكون مفيدة لنا في هذه المباراة».

وأردف «في المباراة الماضية أمام الإمارات قمنا بعمل بعض التعديلات على طريقة اللعب خلال الشوط الثاني، وهذا انعكس في رغبتنا بتحقيق الفوز، وسوف نحاول القيام بذات الأمر من البداية في المباراة أمام السعودية».

قبل المواجهة

