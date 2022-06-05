الاتفاق يفتح ملف الاتحاد بغياب الدوليين

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وتغيب عن بداية انطلاق التدريبات، الثلاثي الأجنبي نعيم السليتي، والجزائري رايس أمبولحي، وروبن كوايسون بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أفريقيا لبطولة الأمم ودوري الأمم الأوروبية، فيما سيغيب الثلاثي السعودي، حامد الغامدي وإبراهيم محنشي وأحمد الغامدي بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند.وتبحث إدارة النادي عن توفير مواجهة ودية للفريق بطلب من كارتيرون، وذلك من أجل ضمان إعداد أمثل للفريق قبل مواجهتيه الأخيرتين المصيريتين أمام الاتحاد والفيحاء في الدوري، حيث يسعى الاتفاق لتأمين وضعه من حيث البقاء بدوري المحترفين والابتعاد عن حسابات الهبوط الذي يهدد الفريق للمرة الثانية في تاريخه منذ هبوطه عام 2014.
على ذات الصعيد طلبت إدارة الاتفاق طواقم حكام أجنبية لإدارة مباراتي الفريق أمام الاتحاد والفيحاء نظرا لحساسيتهما وتأثيرهما.
ويحتل الاتفاق المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.
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