الأهلي يتوج بكأس الغطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النادي الأهلي كأس بطولة المملكة للغطس لجميع الفئات السنية التي اختتمت منافساتها أمس على مسبح وزارة الرياضة بجدة، واستمرت على مدار 3 أيام تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة بمشاركة 6 أندية هي: الأهلي والهلال وجبة والشباب والوحدة ووج، وقاد البطولة ثمانية حكام. وحل الأهلي في المركز الأول بـ 269 نقطة، وفي الثاني الهلال بـ 186 نقطة، وجاء نادي جبة ثالثا بـ 147 نقطة. وحصل لاعب الأهلي خالد الغامدي على جائزة أفضل لاعب لفئة الناشئين، كما حصل لاعب الأهلي وليد الشمراني على جائزة أفضل لاعب لفئة الأشبال، فيما نال لاعب نادي الشباب بتال الزبيدي جائزة أفضل لاعب لفئة البراعم. وحصل لاعب الأهلي خالد الغامدي على جائزة أفضل لاعب لفئة الناشئين، كما حصل لاعب الأهلي وليد الشمراني على جائزة أفضل لاعب لفئة الأشبال، فيما نال لاعب نادي الشباب بتال الزبيدي جائزة أفضل لاعب لفئة البراعم. وتأتي البطولة استمرارا لمنافسات الأندية، وتنفيذا لخطط واستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس وصناعة واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.

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