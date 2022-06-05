«الرياضة للجميع» يثقف المجتمع بالتغذية الصحيحة

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وسيقدم فريق مختص من كوادر المعهد الذي تأسس في بريطانيا عام 1985 محاضرات ودورات تثقيفية عن الأسس الصحيحة للتغذية الرياضية وإيضاح كيفية تحسين الأداء، كما يشرف أحد كوادر المعهد المتخصصين في هذا المجال على الورش من مدينة الرياض وتقديم تمارين عملية للمتدربين والمشاركين في الورش.ومن المقرر أن يشارك في البرنامج 30 متدربا يتم تثقيفهم بأهمية علوم التغذية الرياضية، والكربوهيدرات والبروتينات، وضرورة اختيار المرطبات والمشروبات والفيتامينات والمعادن المناسبة، والطريقة المثلى لاستخدام المكملات الغذائية.
وسيحصل المتدربون على شهادات بعد انتهاء البرنامج، إضافة إلى عملهم كسفراء رياضيين لبث المعرفة التي حصلوا عليها في أوساط المجتمع.
ومن المتحدثين في البرنامج «ليام براون»، وهو خبير رياضي يحمل درجة الماجستير في التغذية الرياضية ومتخصص في الآثار المترتبة على المتطلبات الغذائية، والدكتور «إيان رولو» وهو عالم له عدة دراسات حول آليات تحسين الاستراتيجيات الغذائية للرياضيين، كما تشارك «الدكتورة مشيل كنق» المتخصصة في تأثير التغذية الرياضية الصحيحة على معدلات أكسدة الدهون أثناء التمرين وتصميم استراتيجيات غذائية مناسبة.
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