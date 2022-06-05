300 معلم ببرنامج السلة التدريبي

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ويتضمن البرنامج التدريبي للدورات جانبا نظريا وآخر عمليا، ويشمل الأسس الخاصة بالنواحي التدريبية والفنية في تطوير قدرات معلمي التربية البدنية بإشراف المحاضر الدولي نيمانيا بيجدوف الذي أشرف على تدريب المدربين الوطنيين المشرفين على البرنامج التدريبي وهم: إبراهيم البيشي، وهاني آل محمد، وعبدالله النفيسة، وثامر أبوالريش، وخلدون المولد، وخالد الشهري، وتم منح المعلمين المشاركين شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 300 معلم في البرنامج التدريبي الذي ينفذه الاتحاد السعودي لكرة السلة والاتحاد الدولي فيبا (Ball'in School) لمعلمي التربية البدنية بالتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة استعدادا لدوري المدارس لكرة السلة من خلال الدورات التدريبية التي اختتمت أخيرا، في كل من جدة، والرياض، والأحساء، والدمام، والقصيم، والمدينة المنورة، وينتظر استكمال البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة في عدد من مناطق المملكة.ويتضمن البرنامج التدريبي للدورات جانبا نظريا وآخر عمليا، ويشمل الأسس الخاصة بالنواحي التدريبية والفنية في تطوير قدرات معلمي التربية البدنية بإشراف المحاضر الدولي نيمانيا بيجدوف الذي أشرف على تدريب المدربين الوطنيين المشرفين على البرنامج التدريبي وهم: إبراهيم البيشي، وهاني آل محمد، وعبدالله النفيسة، وثامر أبوالريش، وخلدون المولد، وخالد الشهري، وتم منح المعلمين المشاركين شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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