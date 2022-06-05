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مانشستر يرغب في ضم أريكسن

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن أندية كبيرة تسعى إلى ضم الدنماركي الدولي كريستيان أريكسن الذي كان قد سقط مغشيا عليه بشكل مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا قبل عام تقريبا.

وكتبت صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية الصادرة أمس أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي الجديد أريك تن هاج يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط.

كما تردد أيضا أن من الممكن أن يعود أريكسن إلى توتنهام.

وكان أريكسن تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في 12 يونيو من العام الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.

ولم يسمح لأريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق إنتر ميلان وذلك بعد أن تم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه. وانتقل اللاعب في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا الجمعة الماضي في دوري الأمم الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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