مانشستر يرغب في ضم أريكسن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن أندية كبيرة تسعى إلى ضم الدنماركي الدولي كريستيان أريكسن الذي كان قد سقط مغشيا عليه بشكل مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا قبل عام تقريبا.

وكتبت صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية الصادرة أمس أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي الجديد أريك تن هاج يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط.

كما تردد أيضا أن من الممكن أن يعود أريكسن إلى توتنهام.

وكان أريكسن تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في 12 يونيو من العام الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.

ولم يسمح لأريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق إنتر ميلان وذلك بعد أن تم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه. وانتقل اللاعب في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا الجمعة الماضي في دوري الأمم الأوروبي.