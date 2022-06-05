شكرا لقرائتكم خبر فيفا يهدف لمونديال خال من الكربون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو رسالة مسجلة وهو يحمل «بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض» للتذكير بأهمية حماية البيئة.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أمس أن تلك الرسالة تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي احتفي به أمس الأحد الموافق الخامس من يونيو، والذي يعد المناسبة الأهم الذي تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل في خدمة هذه القضية الهامة جداً.

وقال جياني إنفانتينو في رسالته المصورة «بصفتي رئيس فيفا، وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أطلب من كل شخص يحب كرة القدم ويهتم للبيئة أن يشهر بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض».

وأضاف «سيقوم فيفا بدوره، حيث يهدف لجعل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، خالية من الكربون. لذلك فأنا أطلب منكم جميعا أن ترفعوا بطاقة فيفا الخضراء من أجل كوكب الأرض وتسجلوا رسالة قصيرة تخبروننا فيها عما ستقومون به من أجل البيئة لإنقاذ عالمنا، وانشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. لنسهم في هذا المجهود».

وطلب رئيس فيفا من الجميع أن يدعموا هذه الحملة عبر إعداد رسائلهم المصورة الخاصة تحت شعار «بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض» حيث يتحدثون عن العمل الذي سيقومون به من أجل حماية البيئة ويطلبون من الآخرين أن يقوموا بنفس الشيء.