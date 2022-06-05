شكرا لقرائتكم خبر رئيس بايرن لليفاندوفسكي: العقد عقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني هربرت هاينر رفضه الواضح لرحيل نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي قبل انتهاء مدة عقده.

ورغم الضغط العلني الذي يمارسه اللاعب البولندي الدولي، قال هاينر لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن في صيف العام الحالي «فنحن في وضع متيسر حيث لا نواجه أزمات اقتصادية ونرغب في أن يكون لدينا أحسن اللاعبين وروبرت هو واحد من هؤلاء».

وأضاف هاينر «ولهذا السبب أتوقع أنه سيلعب معنا في الموسم المقبل أيضا».

وتابع هاينر أنه لا يسعه إلا أن يؤيد تصريحات الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان التي أعرب فيها عن تمسكه ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده في آخر يونيو 2023 «والعقد عقد! وإلى أين سيمضي بنا الحال لو تمكن أي لاعب من إنهاء عقده بشكل مبكر بينما يتعين علينا كناد أن ندفع له مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من مدة عقده؟ هذه عدم مساواة لا يمكن أن تكون بهذا الشكل».

وكان اللاعب الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم أعلن أخيرا من جديد عن رغبته في الرحيل عن بايرن، وقال منتصف الأسبوع الماضي «الشيء المؤكد هو أن قصتي مع بايرن انتهت، ولا يمكنني تصور استمرار التعاون الجيد بعد كل ما حدث في الشهور الأخيرة، والواضح بالنسبة لي هو أن الانتقال هو الحل الأفضل بالنسبة لكلا الجانبين».

وقال هاينر معلقا «أنا مندهش من اختيار روبرت طريق الرأي العام، ولو كنت مكانه لما فعلت هذا».

في الوقت نفسه، قال هاينر إنه لا يتخوف من بقاء رواسب من هذه الأحداث تعيق الذهاب إلى الموسم المقبل مع ليفاندوفسكي، وأوضح أن «روبرت محترف بشكل كامل، وهو يريد أن يلعب كرة القدم».