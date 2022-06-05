مقتل دولي عراقي على يد مجهولين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي النجم السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم حيدر عبدالرزاق بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.

ونقل عبد الرزاق إلى المستشفى، حيث كان يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وولد عبدالرزاق في التاسع من يونيو عام 1982، ولعب بمركز الدفاع، ومثل أندية الطلبة ودهوك والزوراء والكرخ والسليمانية، واحترف في عدة أندية عربية وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري وأهلي صيدا اللبناني بالإضافة إلى نادي أنديجان الأوزبكي.

وارتبط اسم عبدالرزاق بإنجازات مهمة للكرة العراقية، بينها تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد أثينا والحصول على المركز الرابع.

وبعد ذلك أسهم عبدالرزاق في حصول المنتخب العراقي على لقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر عام 2005، ثم أسهم في حصول أسود الرافدين على المركز الثاني ببطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن عام 2007، كما أسهم عبدالرزاق في تتويج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس أمم آسيا عام 2007 ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب العراقي.

وأسهم عبد الرزاق في إحراز العراق لقب بطولة كأس آسيا للشباب عام 2000 في إيران.