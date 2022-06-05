نادال يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة عشرة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل أسطورة كرة المضرب رافاييل نادال هيمنته على بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى وتوج باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

إنجاز نادال البالغ من العمر 36 عاماً جاء عقب فوزه الكاسح على منافسه النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات دون رد في المباراة النهائية.

وتفوق نادال على منافسه النروجي المصنف الثامن عالمياً 6-3 و6-3 و6-صفر، محققاً لقبه الـ 14 القياسي الأسطوري بعد 17 عاماً من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ 19 عاماً.

وتقدم نادال بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

(بي إن سبورت)