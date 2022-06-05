قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا الليلة في تصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنقل قناة "أون تايم سبورت" الأرضية، مباراة مصر وغينيا، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة بي إن سبورت اتش دي 3.

وتعد مباراة مصر وغينيا هي الأولي لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الذي تولي المهمة مؤخراً خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

وضمت قائمة منتخب مصر ٢٨ لاعباً هم : محمد الشناوي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد، و محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ومحمود علاء وعمر كمال عبدالواحد وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وكريم حافظ ، و محمد النني وإمام عاشور وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود تريزيجية واحمد السيد زيزو ومحمد ابراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ، و محمد صلاح وعمر مرموش واحمد عاطف ومصطفى محمد.

النشكيل المتوقع للفراعنة:

ومن المتوقع أن يعلن إيهاب جلال، تشكيل منتخب مصر كالاتي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود الونش، وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، وحمدي فتحي، وأحمد السيد زيزو.

وخط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.