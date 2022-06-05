نجم أرسنال توماس بارتي يعلن إسلامه.. ويغيّر إسمه إلى «يعقوب»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الغاني توماس بارتي، رسمياً اعتناقه الدين الإسلامي وتغيير اسمه إلى يعقوب.

وقال بارتي، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تحول للإسلام بسبب المرأة ولا حرج في ذلك.

وأضاف في الفيديو: "لدي فتاة أحبها، لكن لا توجد مشكلة.. لقد نشأت مع مسلمين لذا لا يوجد فارق".

وتابع: "اسمي في الإسلام سيكون يعقوب".

وذكرت وسائل إعلام غانية أن بارتي مرتبط عاطفيا بفتاة مغربية تدعى سارة بيلا، ومن المنتظر أن يعلن زواجه بها قريباً.

ويعد بارتي (28 عاما) واحد من نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه لأرسنال في العام 2020 قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو.